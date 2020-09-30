三起新增冠病病例中 两起感染源头仍在调查

（早报讯）再有一起社区感染病例与早前出现症状后继续到樟宜机场上班的确诊病例有关联。

我国今天(9月30日）新增23起冠病确诊病例。

根据卫生部的文告，三起社区病例中，23岁的马来西亚籍男子是在隔离期间接受检测，确诊前并没有出现症状。他是第三起与早前出现症状后，继续到樟宜机场上班的26岁男子相关的病例。

31岁女子是因患急性呼吸道感染求医，接受检测后确诊，目前与其他病例暂无关联。46岁男子则因当局检测没有住在宿舍内的建筑业、海事业和加工业员工而发现，他的血清检测呈阳性反应，意味着是早前受感染，感染源头仍在调查中。

四起境外输入病例包括从印度尼西亚抵境的39岁永久居民、从印度返国的57岁新加坡公民，以及两名从菲律宾出境的28岁和43岁工作准证持有者。所有境外输入病例抵新后都在指定设施履行14天居家通知，并在隔离期间接受病毒检测。

新增的确诊宿舍客工共16人。

确诊病患曾到过的地点新增七个：