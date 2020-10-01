撞倒阿嫲反指她自己跌死 客工监四周吊销驾照五年

（早报讯）T字形路口致命车祸，41岁印度籍客工驾罗厘左转时，撞倒骑脚踏车的69岁阿嫲，导致阿嫲头部重创倒地，最终伤重过世。客工不认罪，反指是阿嫲自己跌死，完全“不关他的事”，控方三大证据推翻被告的说法，客工昨天（9月30日）被判刑。

被告卡鲁帕亚·克里斯蒂娜面对一项疏忽驾驶导致他人死亡控状。他不认罪，经审讯后，被判罪成和坐牢四周及吊销各级驾照五年。死者是69岁的王秀。据家属说，她是一名钟点清洁工，事发时要去工作。

根据控方的结案陈词，被告2017年6月14日下午3时左右，驾驶罗厘打算从惹兰楚兰（Jalan Joran）转左到实里达路（Seletar Road），而死者当时骑着脚踏车正要从实里达路右转到惹兰楚兰。

被告在路口处时早已看到死者，但他却没有停下罗厘就直接左转，把死者撞倒在地，死者在医院伤重过世。

被告坚持自己有在路口停下罗厘，并辩称当时死者点头示意他可以先转出路口，他才会左转，他随后用侧镜往后看时，惊见死者一时失去平衡从脚踏车跌下来，头部撞地。被告否认撞倒死者，坚称是死者自己跌死。

不过，控方以人证、行车记录器和法医供词推翻被告说法，直指被告供词不合逻辑。

一名坐在罗厘前座的同事供证时指，被告并未在路口处停下罗厘，他也没看到死者示意被告左转和死者跌下脚踏车一幕。

一辆轿车的行车记录器也拍下部分案发画面，画面显示死者当时已右转，被告却直接左转。

法医也指，死者头部左右两处骨折，显然遭两次重创，即被罗厘撞和重重倒地的可能性最高，而跌下脚踏车的伤势不会那么重。