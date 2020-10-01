女郎遭劫财色惊爆案中案 32岁男子威逼卖淫监五月三周

（早报讯）惨遭劫财又劫色，女郎报警，惊爆案中案！32岁的女郎，原来是在一名绰号“虎哥”的狮城男子的介绍下来新当歌星，她付了六万人民币介绍费过来，却因迟迟找不到工作，在“虎哥”的威逼下沦为卖淫女。

“虎哥”颜鹏盛（42岁，译音）事后遭逮捕，他被控五项罪名，其中包括两项触犯妇女宪章的罪名。

昨天（9月30日）承认其中四项罪名后，被告被判坐牢五个月、三周以及罚款1000元。由于他也犯下交通相关的案件，法官也下令吊销他的各级驾照，为期三年。

庭上揭露，被告和32岁的受害中国籍女郎2017年在香港认识，两人过后通过微信保持联络。被告声称是“经纪人”，能帮她到新加坡的娱乐场所当歌手，每个月赚取至少700元。

被告说，女郎只要支付六万人民币，他就能当她的经纪人，为她张罗一切。女郎答应后，将两万人民币转给被告，并于2018年5月23日飞到我国。

被告接机后，将女郎接到惹兰苏丹一带的酒店，隔天收了4万人民币的“经纪费”后，把她带到一间公寓内，说她得支付10天800元的租金。

女郎在公寓等了多日，歌手一职迟迟没下文，被告于是问她要不要卖淫。女郎起初拒绝，但经过几天的威逼利诱，加上身上的钱所剩不多，女郎终于妥协。

被告接着帮她拍性感照，上网登广告，并教她怎样租酒店房。

她从6月19日至6月23日接待了至少七名嫖客后，在6月24日凌晨1时30分遭人打劫强奸，在接受调查时供出了被告。