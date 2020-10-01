送餐员为省钱省时 骑电单车上人行道

（早报讯）为省钱省时，送餐员把乌节路烈大厦外的人行道当“直通道”，记者现场直击，两小时就有约20人将电单车骑上人行道，甚至停车等餐。

《新报》报道，位于乌节路烈大厦（Liat Towers）的知名汉堡店Shake Shack深受欢迎，许多送餐员常出入处取餐，但由于没有直达该店的车道，行人道便成了最快捷、最方便的“直通道”。

许多送餐员为了省时、省钱，不惜违规，直接将电单车骑上人行道，“直通”店面取餐。

记者在本周一（9月28日）的午餐时段走访该处，观察到会德丰广场（Wheelock Place）及烈大厦外的行人道，在短短两小时内，就有约20名送餐员违规骑行，有的甚至直接将电单车停在行人道上。

据观察，附近的商场都有停车场，像是远东购物中心（Far East Shopping Centre）旁的安哥烈园（Angullia Park）。然而，一些商场如烈大厦及远东购物中心，则没有电单车停车位。

4名送餐员骑士皆表示，他们都不想使用停车场，其中一名24岁的送餐员海卡就说，骑去停车场已经很耗时，加上还需花更长时间走到取餐地点，他担心这一来一回花的时间以及停车费用。

“我们经常赶时间取餐、送餐，有时可能因店家需更长时间准备食物而被耽误，这样的话，停车费就会飙升。”

31岁的送餐员尼赞则表示，停车费要花一大笔钱，占了他每趟订单可赚取的8元费用的一大部分。

根据陆交局法令，电单车在人行道上骑行、停泊，都是违法的。初犯者可被罚高达70元，重犯行为则会被罚高达110元。

提供送餐服务的Grab回复《新报》时表示，他们通过应用通知和电子邮件定期提醒合作伙伴，在运送食物和在路上行驶时，需注意相关安全法规及要求。

送餐平台Foodpanda发言人则表示，公司在送货员、送餐员取货、送货前，都会提醒他们遵守交通规则。