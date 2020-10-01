过去10年翻一倍 本地有1500名百岁人瑞

（早报讯）过去10年，本地人瑞人数翻了一倍，新加坡统计局数据显示，截至今年6月，我国有1500名百岁人瑞。

统计局发言人透露，这1500名人瑞包括公民及永久居民。此外，八旬及九旬的乐龄人士人数也显著增加。

上周刚出炉的人口统计报告显示，截至今年6月，本地有10万3100名年龄介于80至89岁的年长者，比起10年前的数据增加了77%。

而年过九旬的本地居民则有2万零900人，比起10年前的1万零800人增加了94%。有专家解释，这是因为医药科技、公共卫生服务、生活素质的提高。以去年出生的婴儿而言，平均寿命可达84岁。

今年9月20日刚过100岁生日的卡斯薪先生接受《海峡时报》访问时说，膝下有12名孩子、32个孙子、43个曾孙。

他原本是一名打字训练员，68岁退休后曾跌倒入院。虽然如此，他依然每天早上出外买报纸，到裕廊西家附近的邻里散步，他的太太今年也已90岁，两人和女儿女婿同住，但生活仍能自理，还自己洗烫衣服。

问及他长寿的秘诀，他透露自己过去52年从不喝冰水，每天凌晨4时起床祈祷。

来自美国的杜克—国大医学院副教授陈慧明指出，我国人口的平均寿命位居世界之首，80岁及以上年长者的增长更是明显，但这一点或会为本地社会带来另一些问题，包括健康问题。

但另一名学者指出，年长者人数虽越来越多，但这一代的年长者受过更好的教育，也很可能继续保持活跃，因此不必过于悲观。