警方扫黄38天逮捕62女子

（早报讯）警方在全岛展开为期38天的扫黄行动，62名年龄介于21岁和51岁的女子涉嫌卖淫活动被捕。

警方今天（10月1日）发文告说，此次行动已于9月17日结束。刑事侦查局以及七大警署对位于惹兰红山、星柔径（Sing Joo Walk）、玛安路（Marne Road）、美士特里路（Mistri Road）、跑马埔路、亚历山大路、直落布兰雅路、锡安路（Zion Road）、里峇峇利路、金吉弄、客洛路（Kellock Road）、纳丹路、惹兰都顺（Jalan Dusun）、亚佛路（Ah Hood Road）、威基路（Wilkie Road）、李节士道（Richards Ave）、实龙岗路上段、罗弄马来由（Lorong Melayu）、樟宜路、裕廊、直落古楼罗弄L巷、罗弄马利甘（Lorong Marican）、岗景路（Kang Ching Road）、义顺、兀兰、后港、苏菲雅路以及麦耶巴齐智亚路（Meyappa Chettiar Road）等地区的公寓、酒店及住宅单位展开联合突击检查，逮捕上述62人。

案件仍在调查中。

据警方观察，卖淫者使用网络平台登广告招客，促使住宅区内的卖淫活动有所增加。

警方提醒，所有屋主和二房东都有责任确保房屋没有被用作卖淫场所。

屋子被用作淫窟的屋主和二房东，初犯可坐牢最长五年、罚款最多10万元，或两者兼施。重犯者则可坐牢最长七年，罚款最多15万元，或两者兼施。

另外，根据建屋发展局条款和条件，组屋屋主有责任定期检查，以确保租户没有滥用或进一步分租单位，或对邻居造成滋扰。建屋局严厉看待任何触犯出租条例的屋主和租户，并会毫不犹豫地对违例者采取行动。

经营非法卖淫生意者，一旦罪名成立，可被判监禁长达七年，外加罚款最高10万元。重犯者则可被判监禁长达十年，外加罚款最高10万元以及鞭刑。