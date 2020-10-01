政策研究所调查：本地保守选民比率锐减

（早报讯）主张维持政治现状并具保守倾向的选民所占比率相比五年前锐减，而认为政治应该更多元的选民略有增加，接近六成选民则无法在两者之间做出取舍。

李光耀公共政策学院政策研究所2006年起就在选后对本地选民进行调查，以了解他们投票的考量与倾向。今年是这项调查第四度进行，该所周四（10月1日）下午通过面簿直播发表调查结果。

调查根据“投选反对党议员进入国会是否重要”和“选举制度是否对所有政党公平”等五大因素，把选民的政治倾向归类为保守、主张多元化，以及立场不定。

结果显示，认为无需改变行动党一党独大局面的选民，从2015年的44.3％锐减至18.5％，主张政治更多元的选民则从2015年的18％微增至22.4％。

进行调查的政策研究所博士后研究员张家绮博士也指出，选民社会阶层越高或年龄越小，对政治更多元诉求越大的趋势，在本届大选中仍然保持。

此外，政府治理效率和民生议题仍然是大选中的重要议题。

政府应对冠病的方式也在本届大选中得到一定的重视，在议题重要性中排在第四位，排在国会制衡与多元观点、财富与收入平等、外来人才等议题之前。

调查也发现，人民行动党仍是本地选民眼中最可靠的政党，排在第二位和第三位的，分别是工人党和在本届大选中初试啼声的新加坡前进党。