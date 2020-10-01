花费约50元 公众可上A380客机用餐

（早报讯）公众花费约50元可踏上樟宜机场停机坪，登上A380客机的经济舱座位品美食。

新航今天（10月1日）公布了“探索新航”计划（Discover Your Singapore Airlines）的各项收费详情。

公众若要登上新航双层客机A380的套房舱，享用午餐，每人收费为600元（不包括消费税），或能以7万5000Krisflyer里数兑换；商务舱为300元（3万7500Krisflyer里数）；优选经济舱是90元（1万1250Krisflyer里数）；经济舱则是50元（6250Krisflyer里数）。

套房舱和商务舱顾客的套餐共有四道菜（four-course meal），选项包括龙虾和牛柳等。优选经济舱和经济舱套餐则有三道菜，包含娘惹、日式和西式料理选项。每个套餐也含两个酒精饮料，其他饮料则无限量供应。

这项名为Restaurant A380@Changi的计划，将在10月24日和25日推出，10月12日开始接受预订。

受冠病疫情重挫的新航日前决定不推出“空中漫游”航班后，宣布推出三项新计划——Restaurant A380@Changi、SIA@ Home居家用餐服务和新航培训中心导览活动（Inside Singapore Airlines），为公众提供“探索新航”的“陆地游”体验和服务。

SIA@Home分头等舱和商务舱两个配套，收费分别从448元和288元起跳。这项服务将从10月5日起开始预订，公众可从10份菜单中挑选头等舱和商务舱的餐点，各餐点都会搭配酒饮或香槟。

预订头等舱配套的顾客能挑选一瓶勃艮第葡萄酒，商务舱的顾客则能挑选一瓶法国葡萄酒或香槟。

新航培训中心导览活动的每名成人收费为30元，三岁至12岁的儿童收费是15元，门票包含一餐。这项活动将在11月21日和22日，以及28日和29日举行，11月1日起开始接受预订。