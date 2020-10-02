车商逃税被罚41.8万

（早报讯）一名汽车贸易商因逃税，被判罚款41万8000元，以代替48周的监禁。

新加坡关税局发文告说，以独资形式经营Zion Auto Imports的43岁新加坡籍男子陈威龙与另外三个汽车贸易商共谋逃避国产税（excise duty）及消费税，以及在进口汽车时无合理理由而未保存相关文件及记录，昨天（10月1日）被国家法院判处罚款41万8000元。

陈威龙对两项控状表示认罪，另外三项控状交由法官下判时一并考虑。他也在判决前主动归还了非法所得3万4000元。

2015年5月，关税局发现Zion Auto Imports与另外一家车商提呈的资料声明书里的国产税及消费税数额有出入。该局展开调查后发现，T Kishen and Company经理苏尼尔·博伊瓦尼（Sunil Kishinchand Bhojwani）与陈威龙接洽，后者在同年3月至5月间申请还税准证时，报低了56辆汽车的价格，每张准证获得多达2000元的回报。

苏尼尔与另一名共谋逃税的车商陈鸾耀已分别于今年2月28日和2017年9月21日被判刑。还有一名车商正在接受调查。

关税局发现陈威龙于2015年3月至7月间，还为妻子名下注册的锡安汽车贸易（Zion Auto Gallery）报低了另外37辆汽车的价格。他逃避的国产税和消费税数额分别高达11万7060元和4万9160元。

陈威龙被控在进口汽车时也无合理理由而未保存相关文件及记录。调查期间，陈威龙告诉执法人员，与Zion Auto Imports相关的文件已遗失，而他并未想办法找回。

关税局提醒，任何尝试逃税者，一旦被控罪成，可被罚款高达逃税数额的20倍；在进出口汽车时，无合理理由而未保存相关文件及记录至少五年者，可被罚款高达1万元，或最长三年监禁，或两者兼施。（人名译音）