新中建交30年纪念图集《奠基人足迹》正式推介

（早报讯）1988年，时任总理李光耀在北京人民大会堂与84岁的中国最高领导人邓小平会面。在李光耀的回忆中，当时邓小平精神奕奕，声音宏亮，那也是他最后一次与邓小平见面。

建国总理李光耀一生访问中国33次，是少有曾见过毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛和习近平这五代中国最高领导人的外国政要。他也见证了中国的迅速发展。

为纪念新中建交30周年，《联合早报》与旗下英文电子杂志“思想中国”（ThinkChina）合作推出中英文图集《奠基人足迹：新中建交30年》（In the Founders' Footstep: 30 years of Singapore-China Diplomatic Relations），以图文并茂的方式记录两国领导人的互访，也让读者了解当年李光耀对中国崛起的意识与远见。

这本图集也收录新加坡报业控股摄影图库中的历史照片，透过画面追溯邓小平1978年访新的过程，也记录李光耀从1976年至2011年33次的中国访问行程，当中包括他到内省地区与历史景点的珍贵照片。图集也收录新中领导人对两国关系发展的语录。

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