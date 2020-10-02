4月起 投保DPS公积金会员 投保额将增加 保费将调低

（早报讯）明年4月起，投保家属保障计划的公积金会员，投保额将增加，保费将调低，会员可受保的年龄也从60岁提高到65岁。

家属保障计划（Dependants' Protection Scheme，简称DPS）目前为21岁至60岁的会员提供保障，会员一旦过世、罹患绝症或陷入终身及全面残障（total permanent disability），家属就可获得4万6000元的现金赔付，帮助他的家人渡过难关。

截至2019年底，有190万名会员受保。

中央公积金局今早发文告说，明年4月1日保费调低后，现有21岁至59岁会员的保费，将从每年36元至260元，调低至每年18元至298元，他们的投保额也从4万6000元增加到7万元。7万元相当于低收入会员三年的薪水。

这个推出已31年的定期寿险计划，也将为60岁至65岁的会员提供保障，但他们的投保额是5万5000元，每年保费298元。

公积金局解释，较年长会员的投保额较少，是因为他们应该储蓄了足够的公积金存款或有其他存款留给家属，足以让家属纾困，他们的孩子也应该比较大了，还需要他们照顾的家属也应该比较少。

大东方人寿保险（Great Eastern Life）也将在下来五年成为家属保障计划的唯一承保公司。公积金局说，经过招标程序，大东方提供了最有吸引力的保费，因此接下这个保险计划，合约将从明年4月1日开始，为期五年。