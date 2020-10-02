男子撑伞挡电眼 走廊偷六内衣裤

（早报讯）你装电眼，我撑雨伞挡。专偷内衣裤的变态男见招拆招，看到屋主门口装电眼，凌晨撑着一把黄色大雨伞遮脸，偷走晾在走廊上的六件内衣裤，女屋主气得报警。

这起事件发生在昨天（10月1日）凌晨3时，地点是在淡滨尼33街第340座组屋五楼的一间单位外。

昨日互联网上流传一则36秒的视频显示，一名身穿黑色上衣、灰色长裤的男子撑着一把黄色大雨伞遮盖上半身，偷走晾在组屋走廊上的女装内衣裤。

根据视频，男子从走廊的另一端走来，直接走到挂着内衣裤的衣架位置，蹲下把内衣裤摘下后就转身离开，全程用黄色大伞遮脸，不让电眼拍到。

记者走访该单位，不愿具名的男屋主（约50多岁）受访时说，共有六件内衣裤被偷走，全是属于妻子和女儿的。

他说，当天早上妻子出门浇花时发现内衣裤不见了，急忙查看电眼，才发现原来是有男子趁着夜深人静来偷东西，妻子气得下午就到警局去报案。

“我们在这里住了五年，两年前就曾发生过内衣裤被偷的事件，去年还安装了电眼，没想到依旧还有变态男来偷内衣裤，以后都不敢把内衣裤晾在走廊了。”

男屋主指出，虽然事发当晚外面下着雨，但是男子在走廊还撑着伞的举动非常可疑，相信是为了躲避电眼拍摄，用来遮住脸部。不过，他无法确定，两年前与这次来干案的男子不知是不是同一个人。

警方证实接获上述报案，调查正在进行中。