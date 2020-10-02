少年痴恋少女 变装企图非礼

（早报讯）17岁青年迷恋一名同龄少女，暗中观察对方10个月后，一天趁她上学，变装戴口罩把她拖到楼梯口企图非礼，被判进入青年改造所至少6个月。

被告是17岁青年，由于未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道被告和少女的名字和照片。

被告面对一项控状，指他在去年11月5日早上6时10分许，试图对一名17岁少女使用刑事暴力非礼她。

案情显示，被告在去年2月首次看见受害人时，就对她产生好感。被告知道受害人就住在他家附近，于是开始查询对方的地址、学校，以及她出门上学的时间。

去年11月5日，被告决定和受害人见面，他大约在清晨5时55分离开住家，并到受害人的住家楼下等她。

为了避免身份曝露，被告身穿两层上衣，身上还带着一把10公分长的新月形状的亚克力（Acrylic）器具和口罩。

被告为了避开电眼，特意乘搭电梯到第9层楼，在抵达楼梯口后，脱掉第一层衣服，再戴上口罩。

随后，被告手持着亚克力器具走到第10层楼的电梯口，等受害人出现。

大约在6时10分左右，被告看见受害人后，连忙伸出左手，从她身后捂住她的嘴巴，右手则持着亚克力器具指向受害人大喊：“住嘴，跟着我，不然我会杀了你！”

被告原本想把受害人拖到楼梯口非礼她的胸部，怎料被告不停挣扎，问被告到底是谁。

被告知道受害人感到害怕后，决定放手让她离开。被告事后向受害人道歉，并警告她不要告诉任何人。受害人在事发当晚10时左右到警局报案。

法官下判时表示，被告趁清晨时干案，还威胁受害人，罪行严重，最后判他进入青年改造所至少6个月。