自幼随母回马 硕士生逃兵役近10年面控

（早报讯）狮城硕士因父母离异，随母亲回马国生活，指母亲告知他已是马国公民，无需返新服役，涉嫌逃兵近十年。

被告林文豪（28岁）共面对四项抵触国民服役征召法令的控状。

案情显示，被告1991年出生在新加坡，父亲是本地人，母亲是马国公民，三个月大时领了第一本新加坡护照。但之后父母离异，他一岁时就跟着母亲回马国生活、念书，跟父亲再无往来。

但他在9岁时领了另一本我国护照，并且在2010年前用该护照进出新加坡约10次。

被告也在2001年拿到马国公民权，母亲希望他未来能有选择，也申请了新加坡身份证。

被告一直在马国至2009年，随后出国深造至2014年，并获得英国皇家学院硕士，但依旧留有双国籍。

被告的父亲在他小时候就告诉他需要服役，但母亲在他16岁时却告诉他，既已是马国公民，就不必在新加坡服役。

根据国民服役征召法令，若要离开新加坡或待在国外，必须申请并获得有关当局发出的有效出国准证，但被告并没有提出申请。

被告还多次忽视有关当局寄到他马国住家的注册和体检指令，警方在被告18岁时对他发出紧急公报，并列入“黑名单”。

控方指被告在成长过程中明知需要服兵役，但却选择忽视逃兵役，不仅危害国家安全，也对其他人不公平，要求判他坐牢5个月又18天。

被告昨天打领带出庭，表情严肃，案展15日过堂。被告目前依然是新加坡公民，他称不太会说马来语，表示想在新加坡工作。