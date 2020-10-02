樟宜机场集团管理层和职员减薪多达30%

（早报讯）来势汹汹的冠病疫情导致樟宜机场集团上个财政年最后两个月的营收急转直下，搭客量自樟宜机场企业化以来首次下降，集团管理层和职员也减薪多达30%。

樟宜机场集团今天发布截至今年3月底的财政年业绩报告。去年4月开业的星耀樟宜（Jewel）为樟宜机场带来更多客流和生意，然而冠病疫情暴发后，导致该财年最后两个月的搭客量锐减，今年2月和3月分别比去年同期猛跌32.8%和70.7%，促使整个财年搭客量减少5.1%，至6290万人次，是自2008/ 09财年以来首次下降。

有鉴于此，来自餐饮业和零售业的营业收入（concession revenue）在最后两个月也锐减57.5%，首10个月原本增长了1.5%，全年营收则减少4.9%。

整体而言，樟宜机场集团上财年的总收入因星耀樟宜而比前一年略增2.6%，达31亿元。集团净利则减少35. 8%，至4亿3500万元，主要是受疫情影响及投资于巴西汤姆若宾国际机场的资产减值。

樟宜机场集团总裁李绍贤和刚于不久前卸任的前主席廖文良在最新年报中透露，鉴于疫情的冲击，管理层和职员已减薪多达30%，集团也建议上财年不派息。

这是樟宜机场2009年企业化以来首次减薪，集团高级管理层在今年4月减薪15%，7月扩大到全体职员，减薪介于3%至30%，约2000名员工受影响。