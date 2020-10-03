假信息骗卖家发货 无业女三年骗21万元奢侈品

（早报讯）无业女网购奢侈品，钱花光后竟将网络银行设置为隔天过账，截屏付款信息给卖家后骗对方发货，3年内共骗取价值约21万元奢侈品，被判坐牢28个月。

被告海蒂拉菲塔（35岁，译音）抵触四项欺骗控状，控方针对其中一项提控，其余交由法官下判时一并考量。

案情披露，被告于2015年在面簙上发现一则售卖奢侈品的广告，联系上卖家后和对方在telegram交涉，想通过银行转账买一个手包。

卖家让被告转账后将交易详情截屏发给卖家，卖家确认收款后便会发货。

被告就这样多次在该平台买了一些名牌包、首饰和鞋，也逐渐获得卖家信任。卖家此后收到被告发来的付款截图也不再确认账户是否过账。

被告眼见自己的户口余额越来越少，便起邪念，在网上银行设置隔天付款，这样就能截屏付款信息，隔天才收到付款失败的通知。由于卖家信任被告，未检查银行户口便发货。

被告在3年内167次买下各种奢侈品，涉及金额高达21万7224元。

被告事后只偿还了1万7976元，并自去年7月1日停止赔偿。被告的代表律师求情时表示，被告已知错，答应每月还款300元。控方回应指，按被告的还款速度，需要53年才能还清，希望法官考量。法官最终判被告坐牢28个月。