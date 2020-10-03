一群男子喝30瓶啤酒后 疑烂醉大闹咖啡店

（早报讯）一群男子被指在咖啡店喝了30瓶啤酒后烂醉，有人醉得当场呕吐，有人冲出马路中间大声喧嚷，甚至有人发怒狂打路边小树，惊动警方赶到现场，将一名30岁男子逮捕调查。

这起事故发生在上星期天（9月27日）晚上9时30分，地点在武吉巴督中路第642座组屋楼下，附近就有一间咖啡店。

记者接获读者通报后赶到现场，但那群人已作鸟兽散，警方也已经带走涉案男子，但还是能看到组屋楼下的走道及咖啡店有呕吐残渣，咖啡店的清洁工正在清理现场。

不愿透露名字的清洁工林先生（53岁）受访说，10多名男子约傍晚8时来到咖啡店，分三张桌子吃饭，他们一边吃饭一边喝酒，而且越叫越多酒，在一个多小时内竟然喝下30多瓶啤酒。

“我9点多再看过去时，发现他们多数已经喝得烂醉，其中一人还吐了满地，瘫倒在草坪，朋友把他拉起来坐在椅子上。”

根据读者提供的现场视频显示，五六名男子扶着一名瘫倒在地的黑衣男，后来一名白衣男子不知何故开始大喊大叫，还伸出拳头猛击草坪上一棵小树，朋友见状急忙将他拉走。

附近杂货店员工严先生（28岁）说：“白衣男越喊越激动，用越南话参杂华语说有人打他，但我没看到任何人打架，他们好像只是在大喊大叫。”

严先生指警方几分钟后就抵达现场，众人见状立刻拔腿就跑，只留下白衣男子呆呆地站在那里，过后被警方逮捕。

警方受询时证实接获一起求助通知，一名身上带着酒味的30岁男子过后因醉酒闹事被捕，他在清醒的情况下被送往黄廷方综合医院，调查还在进行中。