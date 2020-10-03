拒付德士费打司机 24岁男子判监一年三周

（早报讯）拒付德士车资还打人！男子搭德士到目的地后，称要回家拿钱，却没留下抵押物品，留下一句“你以为我没钱吗？”就扬长而去。德士司机等了10分钟，见男子折返，以为他要还钱，谁知他对着司机的脖子揍了一拳。另一次，男子喝醉酒后没钱付车资，被德士司机直接送到警局。

被告是24岁的萨哈迪瓦（Sahadevan S/O Thevandass），他共面对10项控状，控方以其中四项提控，包括蓄意伤人、行事鲁莽、抵触防止骚扰法令，以及一项毒品相关罪行。被告认罪后，被判坐牢1年3周。

根据案情，2018年6月2日下午5点20分左右，被告搭德士抵达实加路第476座组屋楼下时，转告62岁的德士司机他要回家拿钱，司机要他留下物品抵押，他生气地对司机喊：“你以为我没钱吗？”然后就离去。

司机拿出手机拍下被告照片，然后报警。约10分钟后，被告下楼，司机以为他回来还钱，谁知他一拳打向司机的脖子。

去年在警局辱骂警员

2019年2月28日凌晨1点40分，被告喝醉酒，想用转账卡付车资却不成功，26岁德士司机于是直接将他载到武吉班让邻里警局。警方通知他女友来接他以及还钱，等待的当儿被告又哭又闹，还趁机逃跑，被带回警局后还辱骂警员。

被告曾喝醉起争执 铝锅砸妹夫头

与妹夫发生争执，被告用铝锅砸他的头，导致妹夫头部流血入院。

根据案情，被告于2017年11月11日凌晨12点半左右，在酩酊大醉的情况下，与24岁妹夫发生冲突。推搡之间，被告怒气冲冲跑到厨房，拿起一个铝制的锅扔向妹夫，导致他的头部流血。

去年10月3日，他因涉毒被捕，验尿结果显示他曾吸食毒品。