政府推出新战备人员协会会员家庭配套

（早报讯）为了表达对国民服役人员家属的感谢与肯定他们的贡献，政府推出新家庭配套，让战备人员的家人免费成为国防部及内政部战备人员协会俱乐部的会员。接下来五年内，估计会有15万名家属受益。

新配套下，战备人员与第一名家属的会费不变，但其他家属则只须要支付10元的行政费，就能免费成为会员。以往每个家属成为会员时，都需要缴付会费。这个配套只限于战备人员的妻子与20岁以下的孩子可参与。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈今早走访不久前完成翻新的义顺战备军人协会（SAFRA）俱乐部时宣布这项消息。不论家庭大小，战备军人和其家人可以共享一个配套，这比每个家庭成员各自申请的会费更优惠。

也是战备军人协会会长的扎吉哈今早参观翻新后的设施时与一些战备军人和他们的家人互动。他在活动后接受媒体访问时说：“家人的支持是国民服役人员生活重要的一部份。我们想进一步肯定这点，因此战备军人协会俱乐部有很多以家庭为主的设施，让我们的战备人员与家人能共度美好时光。”

他也指出，学校假期即将来临，但因为疫情，国人无法出国旅游，战备人员能趁这个时候带家人到各个俱乐部使用不同设施。

已经拥有会籍的战备人员家属将会自动被纳入新的配套，这个过程预计将在10月底完成。即日起，战备人员能到任何协会俱乐部柜台申请新配套，或者从11月10日起，上网申请。

本地一共有六个战备军人协会俱乐部，分别在裕廊、花柏山、大巴窑、榜鹅、义顺以及淡滨尼。新设于蔡厝港的第七个战备军人协会俱乐部将于2022年竣工。

内政部战备人员协会（HomeTeamNS）俱乐部则在马里士他、武吉巴督、牛车水、卡迪以及淡滨尼。其新设于勿洛的第六个俱乐部也料将于2022年竣工。