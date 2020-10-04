本月94万本地家庭 再获水电费回扣

（早报讯）94万户符合条件并住在组屋的新加坡家庭将获得“消费税补助券—水电费回扣”补助金，其中约15万5000户家庭成员较多的住户将获额外补助。

这是财政部在本财政年第三次分发“消费税补助券—水电费回扣”。

整体而言，所有的组屋住户将获得比往常多一倍的水电费回扣，而拥有五名及以上家庭成员的大家庭，则可获比往常多1.5倍的水电费回扣。

财政部文告说，一房式和二房式的家庭原本可享有的回扣平均足以抵消三至四个月的水电费。加上较早分得的特别补助金，这些家庭平均能抵消六至八个月的水电费。

三房式和四房式的家庭所得的回扣，原本能抵消一至两个月的费用，如今则是至少两至四个月。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今早在面簿贴文说，为了支持中低收入家庭，政府较早前宣布让符合条件的家庭，获得比原有消费税补助金高达一倍半的援助。

他也指出，所有新加坡家庭，包括不住组屋者，7月或8月的水电费账单已获得100元的水电费补贴。

王瑞杰说，就业前景不明朗，本地家庭理所当然都特别关切日常开销。“希望这些额外的补贴能在这艰难时期，协助我们的家庭获得一些援助。”

自2012年推出的“消费税补助券—水电费回扣”计划，每个财政年的回扣分四次发放，本财政年的援助总额达6亿3000万元。