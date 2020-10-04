餐厅惊见群鼠偷吃 食客拍照放上网引热议

（早报讯）兀兰一家泰国餐厅内有群鼠在店内角落“大快朵颐”，被食客拍下放上网。餐厅回复表示，当局事后派人上门，并已介入调查。

事件发生在上周五（9月27日）晚11时45分，地点在兀兰民事中心的一家泰国餐厅。一名网民拍下老鼠照片后上载到Stomp，引起热议。

据这段视频显示，这名网民当时正在隔壁的麦当劳用餐，透过玻璃，看到这家泰国餐厅外墙一个玻璃橱柜里，竟出现一只大老鼠。

网民在视频中张开手掌跟老鼠进行对比，足见该只老鼠有手掌般大小，而且相当肥硕。它整个身子缩在玻璃橱柜里，嘴巴不停抖动相信正在进食，过程中还用爪子抓抓脸。在这只老鼠的上一层，相信就是装食材的的塑料盒。

网民表示，“好几只老鼠在店内进食，每一只的体型有成年男子的拳头大小。我亲眼看到的就有三只，餐厅里有没有更多老鼠就不得而知了。”

与他一起进餐的另一名男子也证实，自己也看到店内有一只大老鼠出没。

“这太不卫生了，餐馆应该马上采取一些措施，杜绝老鼠，防止老鼠沾染店内食物。”

网民拍下一段视频后，也将自己目睹的一切告知了自己进餐的麦当劳店的经理。

餐厅发言人回复媒体时表示，有关当局已得知这个情况，并在9月28日到餐厅进行调查。

发言人也说，兀兰民事中心管理层和有关当局已在9月30日再次到餐馆里展开检查，兀兰民事中心也接到指示加强对商场内的虫鼠检查，并在为期一周内完成。

餐厅也表示，他们有定期进行防治虫鼠的检查。

从今年8月起，已从原本的一个月一次增加到一个月两次。餐厅也将和有关当局合力，避免餐馆再次出现老鼠。