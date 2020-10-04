本月起可在购物中心等场所 领取“合力追踪”防疫器

（早报讯）本月起，公众到特定购物中心购物或上巴刹买菜时也可顺道免费领取“合力追踪”携手防疫器，不必特地跑一趟去民众联络所。

智慧国及数码政府工作团本月开始，在约100个人流较高的地点设立流动派发站。公众除了能在那里领取“合力追踪”携手防疫器（TraceTogether Token），也能学习怎么下载“合力追踪”应用。

这些流动派发站每次只设立四小时，目的是提高公众对“合力追踪”计划的意识，以及鼓励更多国人加入，提高追查密切接触者的效率，保护公众安全。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立今早（10月4日）到勿洛广场的流动派发站了解情况。他受访时说：“许多人不一定有意识上网查找能到哪里领取携手防疫器，所以我们要把派发站设在他们会经过的场所。他们可能在商场购物，上巴刹买菜，或是和亲友外出吃东西，看到流动派发站点，就能提高他们的意识。”

普杰立也说，政府希望予民便利，无需专程前往某个地点领取防疫器。“我们要确保尽可能接触到更多群体。”

目前已经确定的地点多为购物中心， 当局下来才会陆续增设更多地点，包括巴刹。

当局也会继续鼓励更多国人加入“合力追踪”计划。普杰立指出，接下来如果要开放让国人出席较高风险的活动和聚会，当局会考虑强制公众下载合力追踪应用，或是携带携手防疫器才能入场，借此让更多国人有办法出席这些活动，同时加入合力追踪计划。

“抗疫工作有效与否，将取决于我们能不能让更多国人参与合力追踪计划。”