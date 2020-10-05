诺维娜繁忙交界处下周末起改道

（早报讯）为确保南北交通廊道的隧道挖掘工程能够安全进行，诺维娜一带部分路段将在下个周末进行交通改道工程，之后驾车者的车程时间可能增加二至五分钟。诺维娜地铁站附近两条人流量颇高的地下人行道，则会在明年关闭拆除重建，行人可改用路面上的交通灯路口或新建的有盖天桥过马路。

全长21.5公里的南北交通廊道（North-South Corridor）有约12.3公里是隧道，其中一部分建在汤申路、纽顿路和摩绵路（Moulmein Road）底下。陆路交通管理局在开挖之前，将把这三条道路的繁忙交界处改为两个T字路口，其中一个位于汤申路和纽顿路交界处，另一个则在汤申路和摩绵路交界处。

改道工程将从本月17日晚上8时开始，隔天早上10时完成。施工期间，部分车道会关闭，现场会有辅警指挥交通。

陆交局指出，上述路段改道后，车程时间可能会延长，尤其是在尖峰时段，当局吁驾车者提前规划行程。

诺维娜地铁站附近两条人流量颇高的地下人行道也受挖掘工程影响，须拆除重建。从诺维娜地铁站通往金岭购物中心（Goldhill Shopping Centre）的地下行人道会在明年第一季关闭，从Velocity商场通往税务大厦（Revenue House）的人行道则会在明年第二季关闭。

行人可在交通灯路口过马路，陆交局也会在明年第二季在地下人行道原有位置附近建造两座有盖天桥，为行人提供多一个选项。