【王瑞杰部长声明】政府调整企业援助措施 但确保援助力度不会急剧降低

（早报讯）随着我国经济情况逐步改善，政府对企业援助措施将进行调整，但会确保这些援助措施力度不会急剧降低。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今午（10月5日）在国会发表部长声明，强调政府会继续为增长中的公司提供强有力支持，让员工能迈入增长领域，保持就业机会并建立新技能。

他表示，政府通过加强“起新—先锋”（Startup SG Founder）计划，给与起步公司更多援助。政府也会给通过“招聘奖励计划”（Jobs Growth Incentive，简称JGI），让雇主增加招聘本地人时，给每一个新本地雇员提供25％至50％的薪金补贴。

另外，由于残疾人士在寻找工作时可能面临更大的挑战，王瑞杰表示，政府也会将通过JGI，给残疾人士提供的50％薪金补贴。这项薪金补贴计划将适用于任何在今年9月至明年2月的新雇用残疾员工。

为协助面对资金周转问题的企业纾困，政府宣布了一系列的纾困措施，包括临时过渡性贷款计划（Temporary Bridging Loan Programme）。王瑞杰表示，这项临时过渡性贷款计划期限将延长六个月到2021年9月。此外，新加坡金融管理局将延长多项新元企业贷款计划至明年9月。

这些企业贷款计划包括中小企业营运资金贷款项目（Enterprise Financing Scheme-SME Working Capital Loan），以及企业融资计划的贸易贷款（Enterprise Financing Scheme-Trade Loan）等。

王瑞杰说：“我们将调整企业融资计划所给予的支援，帮助本地企业在贸易和项目等领域获得融资需要。”