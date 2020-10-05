【王瑞杰部长声明】冠病疫情冲击 我国现财年收入比初步估计低了16％

（早报讯）在冠病疫情的巨大冲击下，新任期的政府一开始就面对最严峻的财政挑战，现财年营运收入预计比今年2月团结预算案（Unity Budget）的初步估计还低了16%。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今午（10月5日）在国会发表部长声明，阐述我国现财年将面对的财政状况。

他指出，所有类别的政府收入预计减少。例如，与今年初初步估计相比，消费税收入预计减少14％。

王瑞杰说：“我们预计政府收入状况下来几年将维持疲软，因为冠病对全球经济持续带来影响，我国经济预计放缓。与此同时，由于我们继续为员工和企业提供援助，政府开支会继续上扬。”

“简而言之，在这次危机而进行的经济调整中，政府承担了很大一部分，包括减少收入以及把政府收入大量转移到家庭和企业。”

他跟着表示，这场突如其来的冠病疫情是没人能预料到的，不过政府可以善用财政资源来应对这场危机，为未来做准备。

政府至今通过四个预算案，投入近1000亿支持国人对抗冠病。王瑞杰承诺政府会谨慎理财，确保不乱花每一分钱，浪费前几代人辛苦建立的国家资源。

他说：“我们的指导原则是谨慎，而不是紧缩。我们将继续果断地投资于国家优先事项中，坚定承诺为下一代创造更美好未来。”