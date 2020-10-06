新柔地铁计划设有保障 维护新马两国利益

（早报讯）新柔地铁计划是个双边项目，当中设有保障措施，以维护新加坡和马来西亚双方的利益，确保达到项目的目的。

外交部兼交通部高级政务部长徐芳达今早在国会回答议员洪维能（西海岸集选区）的询问时指出，这种双边项目须要双方坐下来协商，以找到前进的道路。新柔地铁计划暂停了一段时日，而我国须和马来西亚协商，让双方都能接受的安排。

他提到，在这类协商中，会有互让，有调整，但重要的是，协定当中设有保障，以维护两国的利益，确保能实现项目目的。例如，尽管新柔地铁改为中型地铁系统，但每小时单向多达1万人的承载量保持不变。“这是我们要的，也继续确保情况依然如此。”

今年7月，新加坡和马来西亚政府在新柔长堤举行仪式，标志延宕多时的新柔地铁计划正式恢复。系统仍将衔接地铁汤申—东海岸线的兀兰北站，以及新山的武吉查卡（Bukit Chagar）终站。不过车厂会改建在新山。

新马双方也已缔结恢复工程所需的三份协定，即新柔地铁双边协定、新加坡SMRT企业与马来西亚国家基础建设公司（Prasarana）关于成立合资运营公司的协定，以及地铁系统启用首30年的特许经营协定。

问及车厂改建在新山是否会影响系统的可靠性等，徐芳达指出，双方缔结的一个协定包括成立合资运营公司，且两国都有共同利益，确保列车能安全和可靠地运行，应付各国乘客所需。