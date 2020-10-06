【王乙康部长声明】樟宜机场将设检测冠病实验室 重振航空枢纽地位

（早报讯）樟宜机场下来几个月内将设立专门检测冠病样本的实验室，为航空业复苏提供支持。

交通部长王乙康今午（10月6日）在国会发表部长声明，阐述我国为重振我国航空枢纽采取的步骤。

他指出，随着冠病检测科技越来越先进和快速，我国日后可考虑改用更好的冠病检测方式，取代国家须关闭边境或搭客得遵守居家通知的不便。

樟宜机场已设每日可为多达一万人进行冠病检测的设施。王乙康说，机场下来几个月也会设立实验室检测样本。

重振樟宜航空枢纽是国家大事，我国必须积极采取步骤，而不是坐着等疫苗。王乙康说，新加坡边境关得越久，失去航空枢纽地位的风险也会越来越大，我国也就无法吸引他人前来投资。这关乎到新加坡的经济、工作以及未来，甚至是新加坡的生存。

他指出，眼前的局势对新加坡来说没有可持续性，因此我国必须积极采取步骤重振航空枢纽，协助因疫情受重创的新加坡航空和樟宜机场集团恢复搭客量。

“我们不能坐着等疫苗出现，这可能需要等上一两年才会广泛供应，到时也不晓得疫苗是否有效。”

受疫情重挫，樟宜机场目前的搭客量只恢复至疫情前的1.5％，客运航班次数则只恢复6％。樟宜机场的直飞航班在疫情前连接至160个城市，目前则只连接至49个；过去我国是全球第七大繁忙机场，如今跌至第58名。