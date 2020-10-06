摸黑闯闺房非礼继女 46岁狼父判监14月打两鞭

（早报讯）15岁继女扭伤脚踝，46岁狼父“好心”帮她按摩，却非礼她私处，某天更摸黑闯入继女睡房，不顾两名女儿就睡在旁边，竟至少三次对继女上下其手。

现年46岁的被告面对两项非礼控状，他承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考虑，昨天被判坐牢14个月和打鞭两下。

受害继女案发时年仅15岁。为了保护她，媒体不得报道可能泄露她身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，受害继女案发时与分别八岁和九岁的妹妹共同使用一个房间。

2017年9月15日晚上7时许，被告走进继女的房间，帮继女按摩她扭伤的脚踝。庭上没揭露，继女为何扭伤脚踝。

当时两个妹妹不在房内，被告于是伺机非礼继女私处，甚至问继女他下次能否与她一起睡觉，继女吓得连声拒绝。被告警告她不要告诉任何人刚才发生的事情后，才离开房间。

继女事后刻意留在学校迟一些再回家，避免与被告独处。

事隔约三周后，被告在凌晨时分，摸黑闯入继女房间，不顾另外两名女儿就睡在旁边，非礼熟睡的继女，至少三次触摸她的胸部和私处。

继女隔天一早到学校向两名好友和班主任倾诉，也在当天下午到警局告发被告恶行。

律师代为求情时指，被告事后已与妻子离婚，但后者与继女都写信帮他求情。庭上揭露，被告目前已再婚，现任妻子昨天陪同他出庭。

法官下判时同意控方立场，表示继女的信中并没显示已原谅被告，且被告背弃信任，预谋犯案，还趁继女熟睡时下手，应予以严惩。