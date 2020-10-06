陈振声：我国的外籍员工政策重质不重量

（早报讯）外籍员工与本地人争抢就业机会课题近期成为尖锐课题，贸工部长陈振声重申，我国对国际贸易和外来人才立场始终不变，保持开放态度。

他也强调，我国的外籍员工政策逐步转向重质不重量，越来越侧重于员工素质，而非数量，这种多元化与公平竞争环境以及唯才是用制度正是新加坡精神和DNA的重要一部分。

陈振声周二（10月6日）与新加坡美国商会（AmCham Singapore）代表进行了广泛的对话，在长达两小时的对话中，他聆听了美国商会会员公司的40多名商界领袖发表意见，他们来自科技、生命科学、快速消费品、专业服务和金融服务等领域。

与会者对我国政府应对冠病疫情，以及抓紧冠病带来的机遇所推出的多项举措表示赞赏和信心。与此同时，他们也关注冠病可能导致区域和世界各国采取保护主义，把保护主义视为解决全球化和自由贸易弊端的短期方案。

对此，陈振声承诺我国对外来投资和外国员工保持开放和包容态度，并会继续跟像美国商会等利益相关者和伙伴紧密合作。

他说：“我们将继续发挥自身优势，与世界接轨和保持开放，让新加坡继续是外国公司开展业务的首选商业中心。”

在阐述我国地缘战略利益时，陈振声说，跨太平洋伙伴全面进展协定对像新加坡这样的贸易依赖型经济体具有重要战略意义。新加坡可扮演联系各国的平台角色，促进各国之间的相互依存关系，以及加强采购来源、供应链和市场的多元化。