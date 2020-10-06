政府推出安全网络空间总蓝图 提升我国各方面的网络安全水平

（早报讯）为智能产品贴上网络安全标签、推出全国网络威胁检测与分析平台，以及让企业自愿参与网安信誉标志计划等，政府将在下来三年逐步实施11个措施，提升我国各方面的网络安全水平。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今晚为新加坡国际网络周开幕礼致辞时，宣布推出安全网络空间总蓝图（Safer Cyberspace Masterplan），旨在提高个人、社区、企业和机构的普遍网络安全水平。

他说：“网络攻击、数据泄露和网络犯罪在全球越来越普遍，但这些趋势不代表我们得从数码化背道而驰。相反的，随着数码空间扩大，我们须加倍努力，加强对网络威胁的抵御能力。”

总蓝图涵盖三大战略重点：确保核心数码基础设施的安全、更好地保护数码活动，以及加强国人的网安能力。

政府将着手减少我国互联网架构、设备和终端产品，以及企业采用的应用中的网安漏洞，避免用户在本地衔接至网络时接触到已知的网安威胁。

其中，政府将与电信业者合作确保我国5G网络的安全。连接至网络的智能产品下来也将在网络安全标签计划下，根据产品的网安能力划分等级，助消费者选购较安全的电子产品。

政府明年前也将推出让企业自愿参与的新加坡网络安全信誉标志（SG Cyber Safe Trustmark）计划。企业可通过该信誉标志表明企业制定了网安流程和措施，客户也可选择与具有这项网安保证的企业合作。