周三开市前可关注股票

（早报讯）本地股市连续两天走高，新加坡海峡时报指数昨天起12.03点或0.48％，报2529.26点。这主要是因为股市基本上从美国总统特朗普确诊患上冠病所引发的惊涛骇浪中平复下来。

但美国股市周二隔夜收盘下跌超过1%。此前，美国总统特朗普表示，他叫停了与民主党议员的新冠救助议案谈判，直到大选结束。在特朗普发布推文后，股市逆转走势，道琼斯工商指数收低1.34%，标普500指数收跌1.4%，纳指收低1.57%。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）截至8月底的第四季将派发0.54分的每单位派息（DPU），同比下滑63％。

信托全财年每单位派息减少51.4%至2.72分，可派发收入下滑36.4%至9223万元。第四季DPU将于11月20日支付给单位持有人。

为确保财务灵活性，信托也使用了1500万元的资本津贴（capital allowance）作为资本开支和其他流动资金之用。

信托管理公司昨天发布业绩时表示，根据国内税务局宣布的冠病纾困措施，信托决定把1450万元的可派发收入或0.52分的DPU，延后到2021财年派发。

2. 本地多家银行将合作开发贸易融资登记册（trade finance registry）概念验证，提高贸易融资的透明度和安全。

星展集团（DBS）和渣打银行（Stanchart）昨天联合发布文告说，连同12家银行进行开发，这将会是一个中央数据库，供银行业获取本地各家银行的贸易交易融资记录，这可防止不同银行为同一贸易库存提供重复的融资。

其他参与的银行包括荷兰银行（ABN AMRO Bank）、澳新银行（ANZ）、联昌银行（CIMB）、德意志银行（Deutsche Bank）、印度工业信贷投资银行（ICICI Bank）、莱斯银行（Lloyds Bank）、马来亚银行（Maybank）、法国外贸银行（Natixis）、华侨银行（OCBC）、荷兰合作银行（Rabobank）、三井住友银行（SMBC）和大华银行（UOB）。

3. 康盛人生集团（Cordlife）主席吴仁轩医生因为被船用燃料供应商Inter-Pacific Petroleum（IPP）的司法管理人起诉，从即日起卸任。

康盛人生于前天深夜回应新加坡交易所询问时说，吴仁轩须要更多时间处理私人事务，因此卸下董事会主席。他将继续担任公司的独立董事。

吴仁轩担任主席的另一家公司新丝路集团（New Silkroutes Group）昨天则发文告说，由于那是一起民事诉讼，而吴仁轩的代表律师指有关指控都毫无根据的，因此董事会认为他适合继续担任公司董事，并认为他继续担任主席对公司和股东都有利。

4. 新科工程旗下的ST Engineering Ventures，参与了CloudSphere的策略投资。通过这项投资，集团可以直接取得云计算管理和治理的软件和专业知识。证投会昨天透露，该公司在会面时向协会了解了凯发优先股和永久证券持有人（统称证券债权人）所关注的事项，以纳入它将对凯发提出的收购计划。

5. 伟合控股（Wee Hur Holdings）子公司Wee Hur Hospitality推出Y Suites，作为澳大利亚学生宿舍投资组合的品牌。集团在澳洲的学生宿舍组合共有5609个床位。