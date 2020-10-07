BN集团宣布集团创始人之一罗尔伟将辞职

（早报讯）近期备受关注的贝拉格夫维新集团（Bellagraph Nova Group，简称BN集团），三位联合创始人之一的罗尔伟（Terence Loh）将辞职，他的名字也从该集团网站删除。

罗尔伟与堂弟罗弥伦（Nelson Loh）几个月前与中国美女老板沈屮（chè）合作，创办了BN集团，并传出有意以2.8亿英镑（5.07亿新元）收购英超球会纽卡斯尔而受到瞩目。随后，该集团却被媒体踢爆窜改美国前总统奥巴马的照片，引发一连串风波。

罗氏堂兄弟共同拥有的私人公司Novena Global Healthcare Group（简称NGHG）也遭会计公司安永（EY）报警指有关财报未经授权签名，正遭受新加坡会计与企业管理局和警方调查。

BN集团今早凌晨发布文告，撇清了BN集团与NGHG公司的关系，并似乎暗示集团三名联合创始人的合作或已结束。

BN集团营销与投资者关系主管波庞（Nereides Antonio Giamundo de Bourbon）指出，NGHG并不属于该集团的一部分，因为在这家公司财报被传造假消息传出前，集团还没有完成合并，而NGHG早些时候发布同样公告。

他说：“BN集团从未与NGHG合并过，或可能与NGHG及相关伪造财务报表有关。“

他也说：“我们了解罗尔伟正试图解决因NGHG事件所引起的问题，因此我们达成共识，同意他应从BN集团离职。”

罗氏堂兄弟于2008年创立伟伦集团（Dorr Group），今年6月宣布与沈屮的贝拉格夫集团（Bellagraph Group）合并成贝拉格夫维新集团。据了解，罗氏堂兄目的是要通过合并而退出市场。

BN集团自称总部设于巴黎，有2万3000名员工，年营业额达120亿美元。两个月前，该集团表示，它们已经发出了意向书，希望收购著名英超球会“喜鹊”纽卡斯尔。