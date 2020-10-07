【诽谤总理案】辩方律师林鼎抨击总理专家证人

（早报讯）李显龙总理起诉博客梁实轩诽谤案续审，诉方传召专家证人说明诽谤性贴文的流传度，结果被辩方做出三大抨击，指专家的研究团队曾拿新加坡政府经费多达820万元，自然会说“好话”，以及所谓的专家意见缺乏具体数据分析，一切纯属猜测。

诽谤官司今天进入第二天审讯，继李总理昨午完成供证后，诉方今早传召第二名证人潘光俊（Tuan Quang Phan）博士，从香港通过视讯为官司供证。

潘光俊是香港大学经管学院市场营销，以及创新与信息管理副教授，研究社交媒体平台的信息传播超过15年。

根据他的专家报告，在发表面簿贴文的时候，梁实轩的面簿有大约5000个朋友，但潘光俊分析，实际读到该贴文的人数应该多上好几倍。

他认为，考虑到梁实轩的面簿是公开账号，以及这类政治新闻的受关注程度，估计有至少200至400人读到他的贴文和所转载的文章。而该贴文估计出现在1万1749名面簿用户的“新闻流”。

不过，辩方律师林鼎今早盘问潘光俊时，对其专家报告做出三大方面的攻击，指所谓的专家报告缺乏可信度。

★攻击1：拿新加坡政府钱、不算独立专家

林鼎在盘问时揭露，潘光俊在去香港之前，曾在新加坡国立大学从事研究工作长达九年；期间，他曾接受本地不同单位的研究经费拨款。

这包括在2018年，获得教育部给他的研究团队一笔820万元拨款。潘光俊在庭上坦言，在820万元拨款中，他在国大期间拨用了超过10万元，但是他否认偏袒李总理。

★攻击2：政府已出面“打假” 专家报告却只字不提

林鼎指出，在梁实轩发表面簿贴文后，内政部长兼律政部长尚穆根、金融管理局等陆续采取行动，公开纠正这些言论，主流媒体也纷纷报道。林鼎批评潘光俊，没有在专家报告提到这些“打假”的新闻报道，让人觉得不可思议。

★攻击3：专家报告“废”

林鼎批评潘光俊在准备专家报告时，没能掌握具体数据如面簿信息演算法，以及梁实轩面簿网页的所有流量信息。

他指潘光俊所谓的专家报告，只是一堆猜测，毫无用处。但潘光俊否认林鼎的说法，他坚持自己的报告是以广泛的研究工作为基础。