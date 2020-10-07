罗氏堂兄弟宣布拆伙分道扬镳

（早报讯）继今天凌晨贝拉格夫维新集团（Bellagraph Nova Group，简称BN集团）宣布集团的三位联合创始人之一的罗尔伟（Terence Loh）将辞职后，罗尔伟今天下午宣布，他和堂弟罗弥伦（Nelson Loh）已达成协议，拆分共同创立业务，从此分道扬镳。

罗尔伟也明确地表示，关于他和罗弥伦联合创立的诺维娜全球生命医疗集团（Novena Global Healthcare group，简称NGHG）Novena Global）所涉及的财报作假事件，他并没有参与这事。

罗尔伟是透过公关公司WeR1 Consultants作出上述宣布。他表示，作为NGHG的董事和联合创始人，他已和公司另一名创始人罗弥伦达成协议，合法地分开一切业务权益。

在协议下，罗尔伟将把他在本地注册的贝拉格夫维新私人有限公司（Bellagraph Nova Pte. Ltd，简称BN集团）所持有股权，以1元价格转让给罗弥伦，随后，他将辞去该公司的董事职务。

另一方面，罗弥伦将把他持有的三家公司股权，以1元价格转让给罗尔伟，并在随后辞去三家公司的董事职务。这三家公司是本地注册的伟伦集团（Dorr Global Healthcare International Pte. Ltd）和Rock Star Advisors Pte. Ltd；以及开曼群岛（Cayman Islands）注册的NGHG。

除去无法预见的事件，两人同意上述股权转让和董事卸职将在下月5日完成，如果需要延期，双方将达成书面协议。

文告说，尽管罗尔伟是BN集团董事，但罗弥伦同意罗尔伟并没参与BN集团拟议的任何企业决策。BN集团主席沈屮(chè）较早前接受媒体专访时透露，集团仍在跟进收购英超球会纽卡斯尔（Newcastle）的事项。

文告也说，即便两人拆分公司权益，但在协议下，罗弥伦承认并同意他将承担他所实践的一切承诺责任。

罗尔伟与堂弟罗弥伦几个月前与沈屮合作，创办了BN集团，并传出有意以2.8亿英镑（5.07亿新元）收购英超球会纽卡斯尔而受到瞩目。随后，该集团却被媒体踢爆窜改美国前总统奥巴马的照片，引发一连串风波。

罗氏堂兄弟共同拥有的NGHG也被会计公司安永（EY）报警指有关财报未经授权签名，正遭受新加坡会计与企业管理局和警方调查。

本报较早前独家报道，罗氏堂兄弟和沈屮与奥巴马的合照被爆出窜改后，一人曾找过公关公司进行公关危机处理，但当中两人提出反对。三人也可能已经拆伙了。