路由器和智能居家设备将根据网安能力贴上等级标签

（早报讯）制造商即日起可根据路由器和智能居家设备等智能产品的网络安全能力，自愿申请贴上四个不同等级的网络安全标签，助消费者选购更安全的智能产品。

负责网络安全事务的通讯及新闻部长易华仁今天在第五届亚细安网络安全部长级会议开幕式上，公布更多有关网络安全标签计划的详情。

网络安全标签上可有一个至四个星号（asterisk），显示智能产品的网安能力，多一个星号意味着产品经过了多一层的网安测试和评估。

其中，一个星号网安标签的产品，代表已满足基本的安全要求，例如设置了独特默认密码和会提供更新软件等；有四个星号的产品，则是已通过第三方实验室的测试，并达到之前三个等级的要求，因此四个星号产品的网安能力最强。

申请一个和二个星号标签的制造商须提交产品符合要求的声明书与其支持证据，要申请三个和四个星号标签，还须提交由获批准的实验室测试产品后的评估报告。

网络安全标签的有效期为制造商可为产品提供网安软件更新的时期，最长为三年。

为鼓励制造商参与这项计划，网安局将免除申请费用一年，不过制造商仍得支付申请较高等级标签所须的额外测试费用。

网安局指出，路由器和智能居家设备将率先贴上网安标签，因为这些产品的用途较广，若遭受网袭对用户造成的影响可能更严重。

易华仁也宣布，网安局将成立一个运作技术（Operational Technology）网络安全专家小组，其中包括该领域的本地和国际专家。

该小组将向政府和利益相关者提出有关加强我国在电力、水源和交通等领域的运作技术系统的网安能力。首次会议将于明年上半年举行。