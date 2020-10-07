报警指有人扔酒瓶砸伤友 两人涉报假案被控

（早报讯）报警指有人高楼扔下酒瓶砸伤友人，警方调查后却发现伤者及报案人口供不一，揭穿两人谎言，35岁的伤者及25岁的友人先后被控上国家法院。

《联合晚报》早前报道，榜鹅苏芒巷第227A座组屋于8月11日传出有恶邻从高楼抛下酒瓶，男子楼下与友人谈天时天降横祸，被砸个头破血流紧急送院。事故经媒体报道引起关注，却在警方介入调查后发现两人撒谎。

伤者是35岁的陈培明，报案的友人则是26岁的林俊祥。

陈培明于上个月25日已被控上法庭，指他在案发当天晚上7时56分左右，在樟宜综合医院提供警方假资料，谎称自己遭高楼抛下的玻璃酒瓶砸破头。他后来以5000元保释在外，案展后天（9日）再度过堂。

友人林俊祥则今早被控，指他于案发当天晚上7时许，在案发现场录口供时，谎称朋友陈培明遭高楼抛下的玻璃酒瓶砸破头，案展10月21日再度过堂。

据《联合晚报》早前所了解的事发经过，陈培明不知何故先用玻璃瓶砸自己，过后再用头部撞向罗厘，导致头破血流。友人见状后立即拨电求救，结果之后得知男子是咎由自取，情急下才谎称伤者是被高楼抛出的玻璃瓶砸中。

根据刑事法典第182节条文，提供假情报给公务员，若罪成可被判监禁长达两年，或罚款，或两者兼施。