两男疑酒后打架落跑 劝架者反因推警被捕

（早报讯）黄金坊深夜闹剧，两名男子疑几杯黄汤下肚后大打出手，另一名热心公众上前劝架，当警方到场时两名打架男子已逃之夭夭，反而是劝架的公众不知何故不愿配合警员调查，而且还推了警员一下，结果当场被逮捕。

这起打架纠纷发生在上周六（10月3日）晚上11时25分，地点是在黄金坊（Golden Mile Complex）一楼的一家餐馆外。

《联合晚报》接到读者通报，指这起打架事件引来多人围观，有一名红衣男子被警方带走。

记者走访现场了解事发经过，一名不愿具名的餐馆职员受访时说，当时有两名男子不知何故在餐馆外打了起来。

他说：“他们应该是喝了酒，然后一言不合就打了起来，两人一路从餐馆外打斗到10米外的店铺那里。”

另一位目击者称，打架的两名男子，其中一个是本地人，另一个则是泰国籍男子，后来还有一名泰国籍男子好心上前劝架，试图将两人分开。

当警方来到现场时，两名打架男子被指当场逃走，劝架男子仍留在现场。其中一个黄金坊业者说：“我们原本以为他只是劝架者，但他不知何故不配合警方调查，结果反而被带回警局。”

警方受询时指出，当局上周六晚上11时25分在黄金坊发现一群男子发生争执，警员表明身份后一众人都配合警方要求，但一名39岁的泰国籍男子却推了警员一把。

在场警员劝告男子保持冷静，但男子态度非常强硬，这名男子最终在使用刑事武力妨碍公务员执行任务的罪名下遭逮捕归案，调查仍在进行中。