（早报讯）美国隔夜股市全面收高，道琼斯工商指数涨大约531点或1.91％，标普500和纳斯达克指数各涨1.74％和1.88％。

受美国总统特朗普推文喊停财政刺激配套谈判和之后的推文影响，亚太股市和本地股市昨天（10月7日）纷纷开低收高、跌后回升。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数闭市报2538.36点，涨9.10点或0.36％。海指已连续三天闭市在2500点以上。

今日（10月8日）可关注股票：

1. 信天（SinoCloud）要求暂停交易，表示稍后将有宣布。

2. 瑞狮集团（LionGold）将终止在百慕大（Bermuda）的业务。

3. 迈怡汇（Medinex）与Healthcare Essentials签署不具约束力的谅解备忘录（MOU），认购后者的新股。认购完成后，约等于Healthcare Essentials已发行股本的20％。Healthcare Essentials是一家新加坡公司，专门从事药品和医疗产品的零售和提供管理咨询服务。

迈怡汇的控股股东HC外科（HC Surgical Specialists）也与Healthcare Essentials签署了MOU，认购后者的新股。

另外，HC外科表示接到旗下诊所的专科医生王建平通知，张思莹因为不满意高庭于10月2日的判决，将向上诉庭提出上诉。

4. 新加坡佳和（SP Corporation）间接子公司SP Global Hong Kong已得到Nuri Investments还清全部2315万元的贷款和利息。