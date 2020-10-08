数码平台对选票的影响力 不及选民投票时的其他考量

（早报讯）今年全国大选期间，选民更多地从数码平台获取信息，包括新加坡主流媒体网站，投票行为在一定程度上受互联网影响。尽管如此，选民仍在乎候选人素质、国会是否有不同声音，以及政党往绩等，而这在左右选票方面更具影响力。

民调机构YouGov在选后一周，即7月13日至21日间，访问了2018名21岁或以上的新加坡公民。新加坡政策研究所在分析调查结果后，得出上述观察。

在解封第二阶段举行的大选，因疫情关系不能举行实体竞选群众大会，政党和候选人因此积极在社交媒体等数码平台造势，也使网络成为选战的主战场。

新加坡政策研究所高级研究员孙婉婷博士在向媒体解释调查结果时说：“与传统媒体相比，数码新闻平台和社交媒体，对于人们选举期间的信息接收，扮演了更重要的角色。”

2015年大选，选民最常使用的媒体，依序为电视、报纸，以及新加坡主流媒体的网站。但今年大选，居首的却是新加坡主流媒体的网站，超过45％的受访者每天浏览至少一次。电视以及慈母舰等纯网络新闻和资讯网站则紧随其后。

调查也发现，人们使用的媒体平台，可在一定程度上预测他们的投票倾向。例如，选择浏览新加坡主流媒体网站的选民，投给人民行动党的优势比（odds ratio）是1.23倍，投给反对党的优势比则只有0. 81倍。

优势比是一种描述概率的方式，显示某种推测的概率，相比其反向推测的概率大多少。

尽管如此，孙婉婷指出，数码媒体平台在左右选票方面的影响力，仍不及选民投票时的其他考量因素，如候选人素质、国会是否有不同声音，以及政党往绩。

例如，调查发现，以“我总是投给同个政党”或“政党往绩”为主要考量因素的选民，投给人民行动党的概率分别是5. 84倍和4.84倍。

反之，以“确保国会有不同声音”和“不希望一党独大”为主要考量因素的选民，投给反对党的概率较高，分别为7. 03倍和3.15倍。