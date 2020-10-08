政府推出邻里企业数码化计划 助2万个邻里企业数码化

（早报讯）政府推出邻里企业数码化计划，今年内将协助全国2万个邻里企业采用电子付费选项和电子商务平台，让他们能转型且采用新的商业模式持续发展。

这项邻里企业数码化计划（Heartlands Go Digital）是由新成立的邻里数码化与振兴委员会（Heartland Digitalisation & Revitalisation Committee）和新加坡企业发展局共同推出。

邻里数码化与振兴委员会将由国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长沈颖，以及贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲带领。

为配合邻里企业的不同数码需求，该计划将让他们以优惠价格采用五个电子付费和电子商务平台业者的数码方案。

其中，Fave、Grab和星网电子付款公司（NETS）将为旗下电子付费方式的费用提供折扣。买卖平台Carousell、Fave和网购平台虾皮（Shopee）也将帮助邻里企业设网店，并提供促销和广告等吸引更多客户。

政府将通过邻里企业数码化计划为愿意采用电子商务平台的邻里企业，资助90％的费用。

为加快企业采纳数码化的步伐，来自新加坡邻里企业中心、新加坡数码转型办事处和中小企业中心的近200名大使和商业顾问，已开始到全岛邻里向商家介绍和指导他们使用这些数码方案。