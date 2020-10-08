更多区域检测中心与检测站 方便工人定期接受冠病检测

（早报讯）政府将增设更多区域检测中心以及增加客工专用宿舍内的冠病检测设施，以确保工人安全复工，同时方便雇主安排他们接受每两周一次的定期冠病检测，

由保健促进局管理的区域检测中心，从今年6月原本的四个增至目前全岛共20个。当局已计划按照需要，在年底前增设多五至十个区域检测中心。人力部与保健局则会在10月底前，在九个客工专用宿舍内设立冠病检测设施，从目前的24个客工专用宿舍增至33个。

人力部与保健局今早安排媒体走访位于高琳客工休闲中心（Cochrane Recreation Centre）的新区域检测中心，了解当局为加强检测能力与简化定期检测流程所作的安排。

人力部旗下的保障、关怀与接触小组（Assurance, Care and Engagement Group，简称ACE）医药处处长林明俊医生受访时指出，当局在短期内设立更多检测设施，主要是为了减少对雇主和工人的工作影响，从而鼓励他们更积极地接受定期检测。

他说：“如果正确和有规模地进行定期检测，我们能迅速地测出新病例，制止病毒在客工宿舍内扩撒。自从所有客工宿舍在8月11日被列为安全宿舍后，我们发现大约1900起新病例，并在超过400个重新出现病例的地点迅速控制病毒扩散。这些地点大多都有少于10起新病例。”

目前全岛各地的区域检测中心与客工专用宿舍内的冠病检测设施都由保健局负责检测工作。每天有约2600名工作人员确保检测工作顺利进行。

负责这些检测工作的保健局检测行动工作小组总署长许炳庆受访时说，我国每天进行约2万7000个冠病检测，大部分都来自区域检测中心。

区域检测中心中有14个是专门为居住在宿舍内的客工以及建筑、海事与加工业的工人进行定期检测。其余则是让其他国人接受检测，比如遵守居家通知的人等。