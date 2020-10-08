失踪四天 失智嫲找到了

（早报讯）失踪四天的失智阿嫲找到了！孙女的同学在地铁站发现老人家后立即通知家人，阿嫲当时逢人就喊饿：“我一整天没吃饭了。”

《联合晚报》昨天（10月7日）报道，失智又患有高血压的72岁的萧碧珍，上个星期天（4日）下午2时离开女皇镇史德林路的公寓住家后就不见踪影，四天来毫无音讯。报道昨天下午出街后，家人昨天晚上7时就顺利找到阿嫲。

阿嫲的女儿邱燕（49岁，家庭主妇）今早受访时说，女儿的旧同学昨天傍晚6时来电表示，在牛车水地铁站发现阿嫲。

邱燕说，旧同学看到阿嫲手握易通卡，从地铁站闸门走出来，一眼就认出她。

“我们听到后非常开心，叫旧同学别让老人家走失，跟着赶下去，也通知了警察。”

在牛车水地铁站见到阿嫲，邱燕和家人总算松了一口气。邱燕说，她母亲当时看起来很憔悴，频频说她很饿，已经一整天没吃饭，家人立刻买了她最爱吃的鱼片米粉让她果腹。

被问到过去几天去了哪里时，阿嫲似乎不知道自己“失踪”，频频微微笑回：“我去巴耶利巴找朋友啊，所以出去几天。”

邱燕说，母亲手上的易通卡是单程普通车票，阿嫲声称车票是她自己买的。

“母亲平时外出我都会陪着她，可是失踪当天她自己出门后就没回家。我再也不让她自己一个人出门了，一定要有人跟着，也会给她挂上牌子，附上我们的联络方式。”