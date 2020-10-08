工人党市镇会回应网红“下雪” ：组屋维修因疫情延迟竣工

（早报讯）因组屋区墙壁与天花板大面积油漆剥落，住家外走廊石灰地板碎裂许久也没人修补，本地知名网红“下雪”在个人社交媒体平台上投诉工人党市镇理事会的办事效率慢，引起热议。

市镇会随后派承包商展开部分维修工作，并解释工程之前主要因疫情而拖延，盼居民谅解。

本名为郑彦彦的下雪星期二（6日）在社交媒体IG限时动态上连发数个贴文，图文并茂地反映了住家外设施因年久失修而“惨不忍睹”的状况。例如，根据她上载的照片，组屋区一些电箱的电线都已经外露，住家外走廊石灰地板碎裂造成的坑洞也约半年没有修补。

下雪住在后港罗弄阿苏一带的组屋单位，该区由阿裕尼集选区议员林瑞莲管辖。下雪指出，母亲曾对电线外露等造成安全隐患的问题向市镇会投诉，但最后电线只是用塑料扣带绑起来，问题没有根本解决。

下雪也补充指出，虽然她曾公开自己是执政党人民行动党的支持者，但投诉工人党市镇会与政治倾向无关。她说：“身为居民，我也有付杂费给市镇会，因此对组屋区设施的维持有要求，最基本是不能造成危险！”

阿裕尼—后港市镇会回应《联合早报》的询问时指出，罗弄阿苏第109至127座组屋、第128至137座组屋，以及第174A至174D座组屋，自去年底就展开修复和重新装修（Repair and Redecoration），工程原订本月底完成，但进度因冠病疫情而拖延。

工程目前已再启动。市镇会指出，它在获知下雪的投诉后，已派承包商到部分组屋区进行修复工作。“市镇会认识到还有进步的空间，并欢迎居民继续提供反馈。”