闪电“抢”回669万元 银行经理获表扬

（早报讯）商业事务局反诈骗中心侦破成立以来涉及金额最大的一起诈骗案，涉案款项为500万美元（680万新元）。大华银行在数分钟内成功冻结资金，为受害人取回约669万新元。

警方今早（10月8日）发布文告表示，本月3日，警方接获大华银行及联邦调查局（FBI）通知，有关一起疑似洗钱活动的通报。

根据文告，大华银行接到一家美国银行通知，要求紧急撤回一笔500万美元(约680万新元)的汇款，这笔款项被转入本地一家公司在大华银行的户头。初步调查显示，这项汇款和一项涉及商务电邮诈骗案有关。

接获通报后，商业事务局反诈骗中心（Anti-Scam Centre，简称ASC）迅速展开行动，将该大华银行户头冻结。大华银行也发现一部分资金已被转入位于马来西亚的大华银行的一个户头，于是通知马国同事将这笔98万7000美元的资金也同时冻结，最后成功为受害人取回491万美元（约669万新元）的款项。

警方今早在中央警暑为大华银行职员颁发表扬奖章，表扬他们在这起案件中协助取回款项。

商业事务局局长周祥泰指出，这是反诈骗中心去年6月18日成立以来破获的案件中涉及的最大笔款项，在遇到这类案件时，他促请受害者立即报警，因为时间和速度都是取回款项的关键。

根据警方数据显示，商业电邮诈骗案有上升趋势，从去年首半年的164起增至今年同比209起，但涉案款项从去年的2230万减至今年的1590万元。