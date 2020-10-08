本地招募冠病病患 参与抗体药物国际临床试验

（早报讯）本地冠病确诊病患将有机会参与一项单克隆抗体药物的国际临床试验，但只有病情严重或患有肺炎的住院病患适合参与。国家传染病中心已从本周开始招募病患，下来也将邀请其他医院加入，目标是招募约100名参与者。

这项由美国国家卫生研究院（NIH）资助的ACTIV3临床试验，目前已进入第三阶段，采用的是美国制药公司礼来（Eli Lilly）研发的一款名为LY-CoV555的单克隆抗体（monoclonal antibody）药物来治疗有症状的冠病病患。

试验自8月开始至今，已招募超过200名来自美国和丹麦的病患。新加坡有幸获选为美国以外的先锋试验站（vanguard sites）之一。

参与试验的本地病患须年满18岁，性别和种族不拘，但必须因冠病住院、患有肺炎，或是年龄超过45岁、患有糖尿病或高血压等慢性疾病的高风险病患。

国家传染病中心星期二（10月6日）已开始招募，现正密切观察数名病患是否合适，但目前住院的确诊病患多数不适合参与，因为他们的病情不算严重。

国家传染病中心主任梁玉心教授受访时强调，这些抗体药物仍处于试验阶段，“但重要的是，新加坡一直在最前线与国际伙伴合作，让本地病患也有机会尝试这种治疗”。