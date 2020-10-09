在榜鹅打造智慧环保市镇 每年节能可省逾1600万元

（早报讯）作为全国首个生态市镇，榜鹅至今取得显著节能成效，一年可省下82.6千兆瓦时（GWh）的用电量，足以为多达1万7200个四房式组屋供电一整年，相当于1620万元的费用。

根据建屋发展局首次公布的数据，相较于2010年，榜鹅的家庭用电量在2018年减少了18.8％，也有更多居民会关注电器的能源效率。

以“繁荣、智慧和可持续发展的市镇”为愿景的榜鹅，是本地最年轻的建屋局市镇之一。截至去年9月，该镇是约18万7800名居民的家园，建有近5万个组屋单位。

榜鹅的特定组屋项目率先采用了节能LED灯光、雨水收集系统和“环保垃圾槽”等方案，多管齐下推广可持续发展。建屋局之后逐步将这些成功试行的方案延伸至所有新组屋项目。

今年底，建屋局将推出三个市镇的设计指南，包括榜鹅、白沙和登加。该局于2018年宣布为全国24个市镇推出市镇设计指南，确保现有市镇在发展和翻新过程中，不会流失特征和历史特色。

此外，建屋局受询时表示，位于榜鹅北岸的首批智能组屋Northshore Residences I & II将在今年全面落成。同区的第二批组屋Waterfront I & II @ Northshore则将于明年竣工。

该局早前透露，受冠病疫情影响，部分预购组屋项目或延误六个月到九个月竣工。原本预计将于今年第二季度竣工的首批智能组屋相信也是受影响项目之一。