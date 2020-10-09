治疗特朗普抗体药物 研发阶段曾用本地三名病患样本

（早报讯）新加坡国家传染病中心证实，为美国总统特朗普提供冠病抗体药物的公司，采用过三名本地病患的抗体做研究。

据科学杂志《亚洲科学家》早前报道，美国总统特朗普所接受的冠病抗体药物，部分抗体是使用新加坡冠病康复患者的血液样本制造的。

这个药物REGN-COV2由美国再生元制药公司（Regeneron）制造，结合两种阻绝严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即冠病病毒）的抗体。

根据报道，冠病康复者的血浆（plasma）可形成用来预防或治疗冠病的抗体。虽然美国食品药品监督管理局允许在紧急情况下使用康复者血浆来治疗冠病，但要从志愿者取得足够的血液并不容易。

再生元制药因此是克隆“人源化试验鼠”的冠病病毒抗体以及康复者血浆的抗体。血浆是通过与新加坡国家传染病中心的协议取得的。

我国国家传染病中心今早证实，之前响应了再生元制药的合作要求，在本地收集最多20个冠病康复病患的血液样本。

“在获得研究道德批准和病患的知情同意后，我们找到了五名病患，再生元制药又通知我们他们已找到足够样本来制作单克隆抗体（monoclonal antibody）鸡尾酒药物，他们最终采用了五人中三人的样本，作为他们单克隆技术的研究开端。”