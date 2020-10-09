社区关怀计划下受惠人数五年首次增加

（早报讯）由于接受社区关怀计划暂时和中短期援助者均增加，计划总受惠人数和受惠家庭数目自2015年每年持续下跌后去年首次上升。受惠家庭近3万9197户，政府总拨款额去年也提高近两成，达1亿5100万元。

此外，因标准调整，接受中短期援助的家庭中，去年住一二房式组屋的比率增加，比率过半并达52.1%；住三四方式组屋比率下跌。受惠者多数是独居或与伴侣居住的年长者。

社会及家庭发展部星期五（9日）公布社区关怀计划（ComCare）2019年财政年报告。计划下几乎所有援助项目受惠人数都增加，只有长期援助受惠人数稍微下跌。

申请少于三个月暂时援助并获批准者从2018年的6656人，增加15.8%至2019年的7700人，涨幅最为显著。

社会及家庭发展部在文告中没有具体列出受惠家庭增加的原因，但表示这可能反映冠病疫情对低收入群体经济情况的初步影响。

社会及家庭发展部长马善高也指出，因为冠病，与去年同期相比，当局近几个月收到的社区关怀计划申请大幅增加20%至30%。他说：“经济前景充满不确定性，随着社会需求扩大，我们必须继续向有需要者伸出援手，并更专注投放资源给最有需要者。”

在社区关怀计划下，中短期援助项目的拨款额一般最多，援助方式包括给低收入家庭的每月现金补助以及水电费补贴等，去年拨出的款项超过1亿元。

根据报告，接受中短期援助的家庭从2018年的2万7122户，增加6.2%至去年的2万8807户；受惠人数增加4.8%，达6万1447人。

考虑到冠病带来的经济冲击，政府目前以更灵活的方式拨款。援助较早前至本月结束的受惠家庭，已无须前往社区服务中心更新援助期，政府将自动延长援助多六个月。