我国与联合国携手制定网络规范落实清单

（早报讯）我国与联合国携手制定“网络规范落实清单”，帮助各国逐步建立自身的网络能力，共同实现稳定、安全的全球网络空间。

负责网络安全事务的通讯及新闻部长易华仁今天（10月9日）上午与联合国副秘书长、裁军事务高级代表中满泉通过视讯召开记者会，总结新加坡国际网络周活动时，作出上述宣布。

易华仁说，这份网络规范落实清单将以亚细安国家去年为落实规范制定的行动计划为基础，“进一步完善，使它适用于更多的联合国成员国”。

清单将为各国，尤其是发展中国家采纳联合国信息安全政府专家组织2015年发表的11项网络空间负责任国家行为规范铺路，采取实质步骤建设稳定、安全的全球网络空间。

联合国大会已通过决议同意这套各国可自行落实，且不具约束力的规范。中满泉说：“我们必须确保所有成员国将落实这些规范，因此制定清单的一个重要原因是让各国了解它们需采取的措施，以及要落实这些规范所需具备的各种能力。”

中满泉也透露，制定清单的工作将包括一系列工作坊和桌面演习。

易华仁说，各国国情不同，但有着共同目标，那就是打造稳定、安全、可信、可相互操作和衔接的数码公域（digital commons）。要达到这点，就必须建立总体规范框架。

“如果能建立稳定、安全、可信、可相互操作的网络空间，这将对数码经济的变革，及它所能为我们创造的机遇起到关键的补助作用。”