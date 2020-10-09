文礼砍人案18岁嫌犯押回现场 有街坊称他很面熟

（早报讯）文礼购物中心发生砍人案后，18岁嫌犯昨天（10月8日）下午被带回现场重组案情，并道出逃离现场的路线，一行人逗留5分钟后便离开。 伤者被砍伤后血流如注，超市员工和医护人员帮他处理伤口。（档案照）

嫌犯被押回现场引来许多公众围观，不少人低声议论嫌犯很年轻，也有人称嫌犯很脸熟，相信之前曾来过这里买东西。

《联合晚报》昨天报道，18岁男子本周三（7日）中午在文礼购物中心二楼的职总平价超市砍伤23岁男子。

昨天（8日）下午约4时40分，五名警员带着18岁男子回到现场，只见嫌犯带着口罩，身穿T恤短裤和拖鞋，他手脚被绑着，两名警员分别抓住他的左右手，押着他前行。

在文礼购物中心上班的陈先生（29岁，销售员）受访时说：“嫌犯走路时有点驼背和情绪低落，警员带着他从楼梯走上二楼，他在超市门口跟警员讲了几句话，然后就走向他逃跑时使用的楼梯，整个过程差不多五分钟。”

陈先生指出，很多围观者拿手机出来拍照，大家都在叹说，嫌犯怎么年纪轻轻就犯下大错！

也有街坊称嫌犯看起来有点面熟，好像看过他在文礼购物中心买东西，一般相信他就住在这里附近。

18岁砍人青年今早被控，法官应控方要求，将他还押两周进行精神评估。

被告是新加坡籍男子邱敬佑（译音），他面对一项使用危险武器蓄意重伤他人的罪名，罪成可被判终身监禁或坐牢长达15年，也可能面对鞭刑和罚款。

控状显示，被告砍人所使用的是一把厨房刀子，他对一名男子李竞淳蓄意造成严重伤害。他当时持刀对着受害者的脸颊连砍数刀。

今早被告上庭时，神情委顿，但依然能回答法官的问话。他表示之前在心理卫生学院已有就医记录。

法官批准控方要求，将他还押心理卫生学院两周以进行精神评估，案展10月23日过堂。